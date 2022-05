Schweizer Blockchain-Startup Chain4Travel holt Risikokapital

Chain4Travel hat den Abschluss einer Finanzierungsrunde über rund 4,3 Millionen Franken bekannt gegeben. Das Baarer Startup will eine Blockchain-Plattform für B2B- und B2C-Reiseprodukte aufbauen.

Auf Basis des Blockchain-Ökosystems soll eine Plattform entstehen, auf der touristische Partner Leistungen handeln und bezahlen können. So sollen sämtliche Prozesse, von der Hotelzimmerbuchung über kleine Transaktionen für Getränke auf einem Flug bis hin zur Autovermietung abgewickelt werden können. Auch sollen auf der Plattform weitere Informationen für die Tourismusunternehmen in Form von NFTs verfügbar sein.

Tourismusbranchen-Veteran und Chain4Travel-CEO Ralf Usbeck sieht grosse Möglichkeiten in der Blockchain-Technologie. Diese habe das "Potenzial, die globale Touristik grundsätzlich zu revolutionieren". COO Thomas Stirnimann ergänzt: "Das enorme Potenzial der Blockchain-Technologie ermöglicht der Touristik neue Denkansätze und Visionen im Vertrieb und der Vermarktung sämtlicher Produkte. Die Entwicklung wird sehr schnell voranschreiten und die gewohnten Prozesse verändern."

Die Investition wird laut Chain4Travel in den Launch der Blockchain sowie die für dieses Jahr geplanten Anwendungen fliessen. Gemäss 'About Travel' sind bereits rund 50 Vertreter aus der Reisebranche an Bord. Ziel ist es demnach, dieses Jahr noch weitere 100 Partner aus Touristik und IT zu gewinnen.

Die am Blockchain-Ökosystem teilnehmenden Partner sollen anfänglich über den "Know Your Customer" (KYC)-Prozess eindeutig identifiziert werden. Anschliessend sollen Transaktionen mit den anderen Partnern innert Sekunden abgeschlossen werden können.