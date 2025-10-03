Schweizer Gütesiegel für KI-Software

Die Organisation Swiss Made Software lanciert zwei neue Gütesiegel für Lösungen mit KI-Komponenten. Wie es in einer Mitteilung heisst, sollen mit den Labels Schweizer Firmen beim Einsatz neuer Technologie unterstützt werden. Denn Software-Anwendungen, die sich KI bedienen, sei es als Kernfunktion oder als Feature für Teilbereiche, würden stetig zunehmen.

Die Organisation unterscheidet zwischen den Label-Varianten "Swiss Made Software + AI" und "Swiss Digital Services + AI". Schweizer Anbieter könnten dank des Label-Zusatzes den Einsatz von KI-Technologie anzeigen, die nicht zwingend in der Schweiz entwickelt worden ist. Laut der Organisation sei dies insofern relevant, als damit für Anwenderfirmen klar wird, dass sich eine Software auf Dritt-Technologie stützt und in ihrer Funktionalität von dieser abhängig ist.

Swiss Made Software unterscheidet zwischen drei Arten von KI-Anwendungen: Ein Wrapper ist eine Benutzeroberfläche oder einer Benutzererfahrung für eine bestehende KI. Wrapper sollen die Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit verbessern, funktionieren aber nicht ohne die zugrundeliegende KI. Als zweiten Typ nennt die Organisation die KI als zusätzliches Feature. Die eigentliche Software wird erweitert um zum Beispiel eine Suche oder eine Funktion für automatische Zusammenfassungen. Dabei funktioniert die Software aber auch ohne die KI. In die dritte Kategorie fallen zahlreiche Varianten, bei denen eine quelloffene KI oder eine KI-Eigenentwicklung für spezialisierte Anwendungen von oder für Unternehmen entwickelt werden.

Wie die Organisation betont, könnten die beiden neuen Labels für alle drei Typen von KI-Anwendungen beantragt werden. Sie würden dann jeweils den Kundinnen und Kunden signalisieren, dass es eine signifikante Schweizer Eigenleistung gibt. Gleichzeitig würden sie die Unternehmen in die Pflicht nehmen, ihrer Kundschaft aufzuzeigen, wo und wie KI zum Einsatz kommt.