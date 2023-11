Schweizer IFS-Partner Bytics von Arcwide gekauft

Das Joint Venture von Bearingpoint und IFS, Arcwide, gibt die Übernahme der Bytics Group mit Hauptsitz im Kanton Zug bekannt. Bytics ist auf IFS Cloud spezialisiert und bietet daneben Services rund um die Field-Management-Software des schwedischen ERP-Anbieters.

Bei der Übernahme handle es sich um einen "strategischen Schritt", schreibt Arcwide, denn die Nachfrage nach IFS-Dienstleistungen steige. Mit Bytics baue man seine Präsenz in der Region aus und sei für weiteres Wachstum gerüstet. Neben dem Hauptsitz in Steinhausen verfügt der Schweizer IFS-Goldpartner über zwei Niederlassungen in Deutschland.

"Ich bin zuversichtlich, dass sich unser Team nahtlos in Arcwide integrieren wird", sagt Pascal Eltschinger, CEO von Bytics. Mit dem neuen Mutterhaus könne man den Kunden Zugang zu einer breiteren Palette von Dienstleistungen und Lösungen bieten.