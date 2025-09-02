Schweizer IT-Löhne 2025: Mehr Geld für Juniors

Martin Jetter wird Vorsitzender der Scion Association
Der ehemalige Chef von IBM Deutschland folgt bei der Non-Profit-Organisation auf ETH-Professor Lothar Thiele.
Vito Critti wird CEO. Sein Vorgänger José Lopez übernimmt die Führung der internationalen Convotis Gruppe.
Der IT-Dienstleister bekommt einen neuen Co-CEO, eine Finanzchefin und einen Chief Commercial Officer. Christian Legros wird neuer Verwaltungsratspräsident.
Das mehrsprachige grosse Sprachmodell Apertus ist laut den Entwicklern sicher, datenschutzkonform und transparent. Es kann unter einer Open-Source-Lizenz frei genutzt werden.