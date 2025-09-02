Schweizer IT-Löhne 2025: Mehr Geld für Juniors

2. September 2025 um 14:05
Abo
image
Foto: Roy Buri / Pixabay

Die Saläre von Schweizer ICT-Fachleuten sind insgesamt nur leicht gestiegen, aber die Löhne für junge Fachkräfte und Einstiegspositionen haben deutlich zugelegt.

Der Verband SwissICT hat die neuste Ausgabe seiner jährlichen Salärstudie veröffentlicht. Laut den Ergebnissen sind die Löhne von ICT-Fachkräften hierzulande im Vergleich zum Vorjahr nur um 0,4% gestiegen. Über einen deutlicheren Zuwachs konnten sich aber junge Berufseinsteiger und -einsteigerinnen freuen.
Jetzt Inside IT abonnieren und weiterlesen!
Profitieren Sie von unlimitiertem Zugang zu allen Inhalten für nur 100 Franken pro Jahr.

Bereits ein Abo gelöst?

Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Martin Jetter wird Vorsitzender der Scion Association

Der ehemalige Chef von IBM Deutschland folgt bei der Non-Profit-Organisation auf ETH-Professor Lothar Thiele.

publiziert am 2.9.2025
image

Convotis Schweiz erhält neue Leitung

Vito Critti wird CEO. Sein Vorgänger José Lopez übernimmt die Führung der internationalen Convotis Gruppe.

publiziert am 2.9.2025
image

Swissnet baut Konzernführung um

Der IT-Dienstleister bekommt einen neuen Co-CEO, eine Finanzchefin und einen Chief Commercial Officer. Christian Legros wird neuer Verwaltungsratspräsident.

publiziert am 2.9.2025
image

ETHs veröffentlichen Schweizer KI-Sprachmodell

Das mehrsprachige grosse Sprachmodell Apertus ist laut den Entwicklern sicher, datenschutzkonform und transparent. Es kann unter einer Open-Source-Lizenz frei genutzt werden.

publiziert am 2.9.2025