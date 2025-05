Schweizer KI-Startup Scalera sichert sich 6,5 Millionen Dollar

Das ETH-Spinoff Scalera bietet eine KI-basierte SaaS-Lösung, die Ausschreibungen bei Bauverfahren vereinfachen soll. In einer Seed-Finanzierungsrunde hat das in Zürich ansässige Startup 6,5 Millionen Dollar eingesammelt, wie es auf Linkedin mitteilt. Mit dem Geld will das 2023 gegründete Unternehmen seine Plattform ausbauen und die Expansion nach Deutschland und Österreich vorantreiben.

Die Finanzierungsrunde wurde von Firstminute Capital und Speedinvest angeführt, unter Beteiligung einer strategischen Gruppe von Angel-Investoren.

"Um öffentliche Ausschreibungen zu gewinnen, müssen Unternehmen heute noch tausendseitige PDF-Dateien durchforsten, Einzelposten in Excel kopieren und Lieferanten einzeln per E-Mail kontaktieren. Wir haben Scalera gegründet, um diesem Wahnsinn ein Ende zu setzen und wichtige Projekte wieder voranzutreiben", wird CEO und Mitgründer Leonardo Reinhard bei 'EU-Startups' zitiert.

Die Plattform automatisiere "die schwierigsten Aspekte der Beschaffung". Durch die Beseitigung des Beschaffungschaos könne Scalera Regierungen und Bauunternehmen dabei helfen, schneller zu agieren, Kosten zu senken und die Zusammenarbeit entlang der gesamten Baulieferkette zu verbessern, heisst es weiter.