Schweizer Kunden in der Beute der Hacker von Ingram Micro

8. August 2025 um 07:00
image
Illustration: Erstellt durch inside-it.ch mit Le Chat

Beim Ransomware-Angriff auf Ingram Micro wurde ein grosses Datenpaket gestohlen. Darin befinden sich auch Dokumente der Schweizer Ländergesellschaft.

Ende Juli stellte die Ransomware-Bande Safepay Ingram Micro ein letztes Ultimatum bis zum 1. August. 3,5 Terabyte an Daten wollen die Cyberkriminellen erbeutet haben. Sollte kein Lösegeld bezahlt werden, würden sie die Daten und Dokumente des Distributors veröffentlichen. Das US-Unternehmen hatte Anfang Juli einen Cyberangriff bestätigt, zwischenzeitlich waren unter anderem Website und Bestellsysteme lahmgelegt.
