Schweizer Kunden in der Beute der Hacker von Ingram Micro

Services von Infoniqa nach Cyberangriff eingeschränkt
Teilweise können Schweizer Kunden von Infoniqa Produkte und Services nur eingeschränkt nutzen. Grund ist ein Cyberangriff.
Kurz nach Orange trifft erneut ein Cyberangriff einen grossen französischen Telco. Ein Viertel der Kundenbasis von Bouygues ist betroffen.
Einem Einzeltäter wirft die Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich vor, an der Entwicklung von Ransomware beteiligt gewesen zu sein. Mit der Malware soll er Firmen erpresst haben.
Ransomware-Banden nutzen möglicherweise eine Zero-Day-Lücke in den Gen 7-Firewalls von Sonicwall aus.