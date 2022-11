Schweizer SaaS-Anbieter Beekeeper holt sich 50 Millionen Dollar

Beekeeper gibt den Abschluss einer Series-C-Finanzierungsrunde bekannt. Bei dieser seien 50 Millionen US-Dollar zusammengekommen, womit die Gesamtfinanzierung auf über 100 Millionen Dollar ansteige, heisst es in einer Mitteilung des Zürcher Unternehmens.

Neben den bisherigen Investoren Energize, Thayer, Swisscanto, Keen Ventures, Verve Ventures und Alpana Ventures haben sich an der Finanzierungsrunde neu auch EGS Beteiligungen AG und Kreos Capital beteiligt. "In den vergangenen drei Jahren hat sich Beekeeper erfreulich weiterentwickelt und seinen Kundenstamm stark vergrössert. Es steht für uns ausser Frage, dass wir Beekeeper weiterhin unterstützen", lässt sich Pascal Widmer, Partner bei Alpana, in der Mitteilung zitieren.

Der 2012 gegründete Softwarehersteller bietet eine Plattform für die unternehmensinterne Kommunikation für Firmen, in denen viele Angestellte ihren Arbeitstag nicht an einem PC verbringen. 80% aller Beschäftigten würden an der Frontline arbeiten, so Beekeeper, aber die Digitalisierung und Technologieentwicklung für diese Arbeitsplätze hinke hinterher. Über die App könnten beispielsweise Schichtpläne und Gehaltsabrechnungen abgerufen oder mit dem Team kommuniziert werden.

Beekeeper will das neue Kapital laut der Mitteilung nutzen, um die Plattform weiter auszubauen. Zuletzt wurde die Lösung beispielsweise um einen Onboarding-Prozess oder eine mobile Lösung für das Sicherheitsmanagement ergänzt. Ausserdem wolle man in das weitere Wachstum des Unternehmens investieren.