Schweizer Startup Work-ID sammelt 4 Millionen ein

Anklage wegen Ransomware beim Bezirksgericht Zürich
Einem Einzeltäter wirft die Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich vor, an der Entwicklung von Ransomware beteiligt gewesen zu sein. Mit der Malware soll er Firmen erpresst haben.
