Schweizer Unternehmen verkauft global Überwachungs-Tools

Im vergangenen Jahrzehnt hat sich der Markt für Spionage-Services zersplittert und zu einer Startup-Wirtschaft entwickelt. Ein Player davon soll sich in der Schweiz befinden. Dies schreibt die Investigativplattform 'Lighthouse Reports' in einer Recherche, an der auch 'Der Spiegel' und der 'Tages-Anzeiger' beteiligt war.