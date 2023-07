Schweizerin holt Gold an Informatik-Olympiade

Jasmin Studer aus Erlach im Kanton Bern hat vergangene Woche die erste Schweizer Goldmedaille an der European Girls' Olympiade in Informatics (EGOI) gewonnen. Die Wettkämpfe fanden vom 15. bis 21. Juli in der Universitätsstadt Lund in Schweden statt. Das vierköpfige Schweizer Team sicherte sich zudem auch eine Silber- und eine Bronzemedaille.

Jasmin Studer.

Studer besucht das Gymnasium Lerbermatt in Köniz. Sie schaffte in Lund den 10. Platz und erhielt dafür Gold, wie der Verband Wissenschafts-Olympiade mitteilte. Insgesamt nahmen 186 junge Frauen, hauptsächlich aus Europa, teil. Die ersten 17 wurden mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Die Teilnehmerinnen mussten verschiedene Tasks bewältigen, die auf der EGOI-Website nachzulesen sind.