Schweizerische Südostbahn sucht ICT-Leitung

Die Schweizerische Südostbahn (SOB) hat ein Stelleninserat für einen ICT-Leiter oder eine ICT-Leiterin aufgeschaltet. Der bisherige Leiter geht in Pension, wie die Medienstelle auf Anfrage ausführt. Die Ablösung ist im Februar 2026 geplant.

Die gesuchte Person wird einer Abteilung von derzeit 25 Mitarbeitenden in Herisau und in St. Gallen vorstehen. Zu ihren Aufgaben gehören laut Jobinserat auch die strategische Planung und Umsetzung der ICT-Architektur und die zielgerichtete Weiterentwicklung der Abteilung. "Die Vakanz ist als Abteilungsleitung angesiedelt und ist der Geschäftsbereichsleitung Finanzen & Services unterstellt", erklärt die SOB-Medienstelle.

Das Projektportfolio umfasse "viele kleinere und grössere ICT- und Digitalisierungsprojekte". Diese würden auch zusammen mit den anderen Geschäftsbereichen umgesetzt, insbesondere mit der Instandhaltung und Logistik. Die SOB beschäftigt insgesamt rund 1000 Mitarbeitende. Im abgelaufenen Geschäftsjahr beförderte das Ostschweizer Bahnunternehmen 32,1 Millionen Fahrgäste.