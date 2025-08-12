Schweizerische Südostbahn sucht ICT-Leitung

12. August 2025 um 14:01
  • people & jobs
  • management
  • Transport
  • SOB
image
Foto: SOB Südostbahn

Ab Frühjahr 2026 soll eine neue Person die digitale Transformation der SOB mitgestalten.

Die Schweizerische Südostbahn (SOB) hat ein Stelleninserat für einen ICT-Leiter oder eine ICT-Leiterin aufgeschaltet. Der bisherige Leiter geht in Pension, wie die Medienstelle auf Anfrage ausführt. Die Ablösung ist im Februar 2026 geplant.
Die gesuchte Person wird einer Abteilung von derzeit 25 Mitarbeitenden in Herisau und in St. Gallen vorstehen. Zu ihren Aufgaben gehören laut Jobinserat auch die strategische Planung und Umsetzung der ICT-Architektur und die zielgerichtete Weiterentwicklung der Abteilung. "Die Vakanz ist als Abteilungsleitung angesiedelt und ist der Geschäftsbereichsleitung Finanzen & Services unterstellt", erklärt die SOB-Medienstelle.
Das Projektportfolio umfasse "viele kleinere und grössere ICT- und Digitalisierungsprojekte". Diese würden auch zusammen mit den anderen Geschäftsbereichen umgesetzt, insbesondere mit der Instandhaltung und Logistik. Die SOB beschäftigt insgesamt rund 1000 Mitarbeitende. Im abgelaufenen Geschäftsjahr beförderte das Ostschweizer Bahnunternehmen 32,1 Millionen Fahrgäste.
image

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Github-CEO tritt zurück

Thomas Dohmke verlässt seinen Posten. Microsoft möchte Github näher an sein CoreAI-Team binden.

publiziert am 12.8.2025
image

Aproda-CEO wechselt zum Mutterkonzern

Stefan Heim wechselt von der Schweizer Bechtle-Konzern­tochter Aproda in die Gruppe. Beim Schweizer Software­unternehmen übernimmt Markus Zäch.

publiziert am 12.8.2025
image

Fadata hat einen neuen DACH-Sales Director

Andreas Everett soll als DACH-Verantwortlicher neue Partner für den Softwareanbieter in der Region finden.

publiziert am 11.8.2025
image

Radicant-CEO Stadelmann geht

Aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen über die Weiterentwicklung der Digitalbank hat sich Anton Stadelmann entschieden, Radicant zu verlassen.

publiziert am 11.8.2025