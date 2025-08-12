Schweizerische Südostbahn sucht ICT-Leitung

Github-CEO tritt zurück
Thomas Dohmke verlässt seinen Posten. Microsoft möchte Github näher an sein CoreAI-Team binden.
Stefan Heim wechselt von der Schweizer Bechtle-Konzerntochter Aproda in die Gruppe. Beim Schweizer Softwareunternehmen übernimmt Markus Zäch.
Andreas Everett soll als DACH-Verantwortlicher neue Partner für den Softwareanbieter in der Region finden.
Aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen über die Weiterentwicklung der Digitalbank hat sich Anton Stadelmann entschieden, Radicant zu verlassen.