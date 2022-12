Schweizerisches Nationalmuseum ernennt Leiter für Digitale Transformation

Im August hatte das Schweizerische Nationalmuseum (SNM), zu welchem das Landesmuseum in Zürich, das Forum Schweizer Geschichte in Schwyz und das Château de Prangins in Prangins im Kanton Waadt gehören, erstmals eine Leitung "Digitale Transformation und Innovation" ausgeschrieben. Das SNM möchte "in den nächsten Jahren einen grossen digitalen Transformationsprozess anstossen", hiess es zur Ausschreibung. Jetzt wurde die Stelle besetzt, wie uns die SNM-Medienstelle auf Anfrage mitteilt.