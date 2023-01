Schwyz erhält einen neuen CIO

Der Kanton Schwyz bekommt einen neuen Vorsteher für das Amt für Informatik. Am 1. Juni 2023 wird Marcel Schönbächler, derzeit CIO des Spitals Schwyz, die Stelle antreten.

Er folgt auf Stefan Heinzer, der im letzten Sommer seinen Austritt bekannt gab. Nach 29 Jahren in der kantonalen Informatik – erst als Leiter des IT-Betriebes, ab 2007 als Leiter IT-Systeme und Sicherheit und seit 2017 als CIO – strebe dieser neue berufliche Herausforderungen an, hiess es im Oktober zum Austritt von Heinzer

Nachfolger Marcel Schönbächler hat ein Studium der Wirtschaftsinformatik an der Universität Zürich absolviert. Der aus Einsiedeln stammende 39-Jährige hat danach in verschiedenen Positionen Erfahrung in IT-Projekten, der Beratung sowie der Leitung von IT-Organisationen gesammelt. Derzeit ist er Leiter der Informatik im Spital Schwyz.