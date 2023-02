Securepoint ernennt neuen CEO

Seit dem 1. Februar leitet René Hofmann als Geschäftsführer das operative und strategische Geschäft von Securepoint, teilt das Unternehmen mit. Damit setze man "auf Kontinuität und auf das Vertrauen bei Partnern, den Beschäftigten und dem Channel".

Erst im September 2022 hatte Securepoint die Ernennung von Hans Szymanski zum neuen CEO bekannt gegeben. Nun erfolgt bereits die Trennung, "im gegenseitigen Einvernehmen", wie es heisst.

Damals wurde auch Hofmann als Chief Sales Officer in die Geschäftsführung berufen. Er begann 2011 als Vertriebsmitarbeiter im Team von Securepoint. Ab 2017 war er als Senior Manager für die strategischen Accounts verantwortlich. 2020 wurde er zum Sales Director und Prokuristen befördert, im letzten Herbst dann in die Geschäftsführung. Die Gründer und langjährigen Geschäftsführer Lutz und Claudia Hausmann sowie weitere Gesellschafter werden als Mitglieder des Aufsichtsrates das Unternehmen weiter aktiv begleiten, so die Mitteilung.

Securepoint beschäftigt mehr als 220 Mitarbeitende in Lüneburg, Potsdam, Velbert sowie am Schweizer Standort in Baar.