Signifikantes Update: Java 21 ist da

Oracle veröffentlicht mit Java 21 ein bedeutendes Update der Programmiersprache. Es ist der erste LTS-Release (Long Time Support) seit Java 17, was vor allem für Unternehmensanwender wichtig ist. Oracle verspricht langfristigen Support: Java 21 wird mindestens 8 Jahre lang unterstützt. Unternehmen wird solange Flexibilität bei der Migration von Anwendungen geboten.

"Neben Tausenden von Leistungs-, Stabilitäts- und Sicherheitsupdates bietet Java 21 Dutzende neuer Funktionen und Verbesserungen. 15 dieser Verbesserungen sind bedeutend genug, um eigene JDK Enhancement Proposals (JEPs) zu rechtfertigen, die 6 Vorschaufunktionen und eine Inkubatorfunktion abdecken", schreibt Sharat Chander, Direktor Java SE-Produktmanagement, in einem Blogbeitrag, welcher die Neuerungen zusammenfasst Das Update enthält eine Vielzahl neuer Funktionen, die alle Aspekte der Plattform abdecken: Sprache, Bibliotheken, JVM und Tools.

In einem Interview mit 'Entwickler.de' sagt der Java-Spezialist Sven Woltmann: "Wir können uns auf eine ganze Reihe beeindruckender neuer Features freuen: Virtuelle Threads, Sequenced Collections, Record Patterns, Pattern Matching for Switch – sowie die Previews von Structured Concurrency und Scoped Values, von String Templates und von Unnamed Patterns and Variables." Seine persönlichen Highlights seien virtuelle Threads und Structured Concurrency. "Virtuelle Threads benötigen um Grössenordnungen weniger CPU-Ressourcen und Speicher als die sogenannten Plattform-Threads, mit denen wir bisher gearbeitet haben."

Natürlich ist auch KI ein wichtiger Schwerpunktbereich für die neuen Funktionen und Verbesserungen in Java 21. So wird eine neue Vektor-API zur Unterstützung der Laufzeitausführung bereitgestellt. Die Verwendung von Vektoreinbettungen in Datenbanken ist ein grundlegendes Element moderner KI-Anwendungen.