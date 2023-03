Simon Boss gibt das Zepter weiter

Der Gründer, CEO und Verwaltungsratspräsident von Bossinfo, Simon Boss, gibt die operative Leitung seines Unternehmens ab. Dieser Schritt sei von ihm schon von langer Hand geplant gewesen, sagt er am Telefon zu inside-it.ch. "Ich hatte schon im Jahr 2008 angekündigt, dass ich mit 55 Jahren aufhören will", so Boss.

Yves-Alain Dufaux ist der neue Boss.

Boss bleibt Verwaltungsratspräsident und grösster Aktionär. Die operative Leitung übernimmt Yves-Alain Dufaux, der seit der Übernahme seines Unternehmens Profinance durch Bossinfo bereits in der Geschäftsleitung der Firma sitzt. "Für die Trennung von operativem und strategischem Geschäft war es bei mittlerweile 300 Vollzeitstellen höchste Zeit", erklärt Boss den Schritt.

"Wir haben die Übergabe langfristig vorbereitet", so Boss. Dufaux habe erste Aufgabe von ihm bereits ab dem 4. Quartal des letzten Jahres übernommen und auch "ein knackiges Assessment mit Bravour bestanden", sagt Boss.

Geschäftsleitung wird verkleinert

Es ist ein Generationenwechsel bei Bossinfo. Auch Rolf Roth, langjähriges Geschäftsleitungsmitglied, tritt kürzer und wird demnächst frühpensioniert. Durch diese Abgänge werde das Gremium auf 7 Mitglieder verkleinert, erklärt der bisherige Firmenchef.

Langweilig werde es ihm nicht, sagt Boss. Er arbeite einfach neu 100% statt 300%. Auf seinem Tisch als Verwaltungsratspräsident liegen Aufgaben wie die Erarbeitung einer neuen HR-Strategie, Unternehmensfinanzierung und ein Projekt mit dem Titel "Bossinfo goes Metaverse". Ausserdem habe man "beim Thema M&A eine grosse Pipeline".