So aktiv ist die Ransomware Akira in der Schweiz wirklich

4. November 2025 um 14:41
  • security
  • Cyberangriff
  • Ransomware
  • Akira
  • Schweiz
  • BACS
Abo
image
Illustration: Erstellt durch inside-it.ch mit Le Chat

Laut dem Bacs schlägt aktuell keine andere Ransomware-Bande in der Schweiz so oft zu. Das Bundesamt erläutert seine Einschätzung.

Die Zahlen des Bundesamts für Cybersicherheit (Bacs) liessen aufhorchen. "Vier bis fünfmal pro Woche" schlage die Ransomware-Bande Akira gegenwärtig hierzulande zu, meldete das Bacs im Oktober. Dies sei ein Rekord in der Schweiz. Seit Mai 2023 seien rund 200 hiesige Unternehmen Opfer von Akira-Angriffen geworden. "Der Schaden beläuft sich derzeit auf mehrere Millionen Franken und weltweit auf mehrere hundert Millionen Dollar", so die Mitteilung.
Kommentare

