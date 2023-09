SRF will mit Künstlicher Intelligenz eine Serie produzieren

Das Schweizer Fernsehen 'SRF' tüftelt mit Künstlicher Intelligenz an einer neuen Serie herum. Ein Team der Kulturabteilung füttert generative KI mit Inputs, um sich für eine fiktionale Geschichte inspirieren zu lassen, die irgendwann auf 'SRF' ausgestrahlt werden soll. Inhaltliche Vorgaben soll es keine geben, bloss Dauer und Anzahl der Episoden sind definiert. Aber: Es soll kein abgedrehtes Experiment werden, sondern Konventionen in der Erzählweise folgen. Dies sagte Baptiste Planche, Leiter Fiktion, dem 'Tagesanzeiger' (Paywall).

Es geht seiner Abteilung demnach auch darum, herauszufinden, wo und wie ChatGPT und Co. eingesetzt werden können, von der Ideenfindung über die Produktion bis zur Nachbearbeitung am Computer. Für jeden Schritt sollen sinnvolle Hilfsmittel eruiert werden, so Planche. Er sagt zur Tageszeitung auch, es gehe 'SRF' nicht um Kosteneinsparungen. Man sei nicht nur von kommerziellen Interessen geleitet, sondern müsse als Filmförderer auch in der Innovation vorangehen. Es sei aber wichtig, dass man dabei Transparenz wahre.

In Hollywood streiken derweil die Drehbuchautoren seit über drei Monaten, sie haben unter anderem Angst, von Künstlicher Intelligenz verdrängt zu werden. Auch in der Schweizer Filmszene soll das SRF-Projekt für heftige Diskussionen sorgen, wie der 'Tagi' berichtet. Es geht dabei um Urheberrechte, aber auch die Deklaration von KI-produzierten Inhalten und einen möglichen Stellenabbau. Eine Exponentin des Verbands Filmregie und Drehbuch ARF sprach gar von einer "gewissen Panik", aber auch von "Neugier".