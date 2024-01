St. Galler Finanzkommission unterstützt Nachtragskredit für Steuersoftware

Die Finanzkommission des St. Galler Kantonsrats hat keine Einwände gegen den Aufgaben- und Finanzplan (AFP) mit teils hohen Defiziten. Bis 2027 gibt es nur rote Zahlen: Für 2025 wird ohne Bezüge aus den Reserven mit einem operativen Minus von 182 Millionen Franken gerechnet. Danach sollen die Defizite auf 48 Millionen Franken sinken. Diese Zahlen sind allerdings besser, als diejenigen in früheren Finanzplanungen.

Die Finanzkommission habe den AFP einstimmig genehmigt, teilte die Staatskanzlei mit. Mit den wachsenden Staatsbeiträgen wolle sich die Kommission im August beschäftigen. Der "Rückgang der Ressourcenstärke im Vergleich zum schweizerischen Mittel" werde "ernüchtert" zur Kenntnis genommen, obwohl damit höhere Zahlungen aus dem Finanzausgleich verbunden seien.

Grosses und teures Projekt "IT Steuern SG+"

Gesondert hat sich die Kommission auch mit dem Projekt "IT Steuern SG+" befasst. Der Regierungsrat hatte im September 2023 beim Kantonsrat einen Nachtragskredit von 30,1 Millionen Franken für das Projekt neue Steuersoftware beantragt. Insgesamt belaufen sich die veranschlagten Kosten für das Grossprojekt jetzt auf 73,9 Millionen.

Die Finanzkommission habe zusätzliche Informationen verlangt und diese nun diskutiert, so die Mitteilung. "Die Kommission konnte feststellen, dass das Projekt sehr sorgfältig vorbereitet und geplant wurde. Sie ist sich jedoch auch bewusst, dass ein IT-Projekt in dieser Grössenordnung immer auch Risiken beinhaltet." Schliesslich habe die Mehrheit der Mitglieder dem Nachtragskredit von 30,1 Millionen Franken nach "intensiver Diskussion" zugestimmt. Sie unterstütze auch den in der gleichen Vorlage enthaltenen Nachtragskredit von 0,7 Millionen Franken für das HR-Informatikvorhaben SAP HCM.

Zuschlag an Emineo bereits erfolgt

Der Zuschlag für eine Gesamtlösung bei der Ausschreibung "IT Steuern SG+" ist – ebenfalls im September – bereits an Emineo erteilt worden. Der Gesamtpreis inklusive Optionen für Emineo wird im Zuschlag mit rund 253 Millionen Franken angegeben. Das kantonale Steueramt hat uns die Kosten erklärt: "Rund 57 Millionen Franken von dieser Summe fallen als direkte Projektkosten für die Leistungen des Zuschlagsempfängers (Emineo) an. Die restlichen knapp 200 Millionen betreffen Leistungen für den Betrieb der Steuerlösung für einen Zeitraum von 16 Jahren, welche mehrheitlich als Option ausgeschrieben sind."

Im Gegenzug lägen die Betriebskosten wesentlich tiefer, rechnete die Regierung in ihrer Botschaft vor. Heute betragen sie jährlich 16 Millionen Franken, in Zukunft sollen es noch 6 Millionen sein. Weil sich die Gemeinden künftig mit bis zur Hälfte beteiligen würden, könne der Kanton pro Jahr rund 13 Millionen Franken einsparen. Der Kantonsrat berät die Vorlagen in der kommenden Frühjahrssession.