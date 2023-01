St. Galler Gemeinde Goldach seit einer Woche offline

Mitte Dezember war noch alles in Ordnung. Goldach kündigte auf seiner Website die Öffnungszeiten der Verwaltung zwischen Weihnachten und Neujahr an. Der Online-Schalter war für die über 9000 Einwohnerinnen und Einwohner verfügbar, der Veranstaltungskalender lesbar, Informationen zu Dienstleistungen abrufbar. Doch wer im neuen Jahr goldach.ch im Browser eingibt, erhält die Meldung: "Seite wurde nicht gefunden. Die Verbindung mit dem Server www.goldach.ch schlug fehl."

So sieht die Website von Goldach aus – eigentlich. Screenshot: archive.org

Seit dem 30. Dezember ist die Website offline, berichtet das 'St. Galler Tagblatt'. Grund ist nicht ein DDoS-Angriff, sondern eine nicht bezahlte Rechnung. "Wir sind aktuell weder über unsere Website und noch über unsere Mails erreichbar. Wir können nur intern kommunizieren, was wirklich ein riesiger Mist ist", sagte Gemeindepräsident Dominik Gemperli zur Zeitung.

16 Franken beträgt der Jahresbeitrag der Gemeinde für die Domain, die von der Zürcher Firma Swizzonic betreut wird. Die fällige Rechnung sei allerdings an die E-Mail-Adresse des ehemaligen Gemeindeschreibers adressiert worden, der seit Juni 2022 nicht mehr im Amt ist und eine neue Stelle als Stadtschreiber in Rorschach angetreten hat. Danach wurde auch sein E-Mail-Konto in Goldach gelöscht, weshalb die Rechnung nicht angekommen sei.

Dominik Gemperli.

Nachdem die 16 Franken nicht überwiesen worden waren, habe Swizzonic die Domain "kurz und bündig ohne weitere Vorwarnung" deaktiviert. Die Kontaktaufnahme mit der Firma sei sehr schwierig gewesen, so Gemperli weiter. "Es ist uns dann doch endlich gelungen mit Swizzonic Kontakt aufzunehmen, doch der Domainbetreiber zeigt sich sehr unkooperativ und unfreundlich. Wir haben mehr als einmal telefoniert, aber da hat man Leute an der anderen Seite, die einem das Telefon aufhängen", erklärte der Gemeindepräsident und zeigte sich fassungslos.

Die Gemeindeverwaltung habe schliesslich die Auskunft erhalten, die Domain werde innert 3 Tagen wieder aktiviert. Doch nun warte man schon eine Woche. "Die Situation ist eine riesige Katastrophe", sagte Gemperli weiter gegenüber dem 'St. Galler Tagblatt'. "Wir werden auf jeden Fall die Firma wechseln, die unsere Domain betreut, denn was hier passiert, ist wirklich unglaublich." Swizzonic reagierte nicht auf Anfragen der Zeitung.