Staatlich unterstützte Hacker zielen auf MS-Teams ab

Microsoft warnt vor Phishing-Angriffen, die offenbar von russischen Cyberkriminellen ausgeführt werden. Die Angreifer verwenden gemäss einem Microsoft-Post zuvor kompromittierte Microsoft-365-Tenants, um neue Domains zu erstellen und sich als Organisationen auszugeben, die technischen Support anbieten.

Als Beispiele nennt Microsoft "Msfprotection" oder "Azuresecuritycenter". Die Bande nutzt die Domains dann, um Teams-Chat-Nachrichten an Zielpersonen zu senden. In den Chats versuchen sie gemäss Microsoft das Gegenüber zu überlisten und an Daten für die Multifaktoren-Authentifizierung zu gelangen.

Screenshot einer Teams-Nachrichtenanfrage eines von Midnight Blizzard kontrollierten Accounts. Quelle: Microsoft Threat Intelligence

Hinter der Phishing-Serie soll eine Gruppe stecken, die Microsoft Threat Intelligence als Midnight Blizzard bezeichnet. Microsoft nannte die Bande früher Nobelium, andere Security-Forscher bezeichneten sie als APT29 oder Cozy Bear. Midnight Blizzard wird mit dem russischen Auslandsgeheimdienst in Verbindung gebracht.

Seit Mai sollen rund 40 Organisationen Opfer der Attacken geworden sein. Midnight Blizzard habe es auf Regierungen, NGOs und Unternehmen aus den Bereichen IT, Technologie und Medien abgesehen.