Standardbrowser: Google zahlt bis zu 20 Milliarden jährlich an Apple

Dass Google Geld an seinen Konkurrenten Apple zahlt, um seine Suchmaschine auf iPhones prominent zu halten, war bekannt. Nicht bekannt war, wie tief der Konzern dafür in die Tasche greift. Das Beratungsunternehmen Bernstein geht in einem Report davon aus, dass Google vergangenes Jahr zwischen 18 und 20 Milliarden Dollar an Apple bezahlt hat, um "die dominierende Suchmaschine auf dem iPhone zu bleiben", zitiert 'The Register' aus dem Bericht.