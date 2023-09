Grosser Kartellprozess gegen Google beginnt

Am 12. September beginnt einer der grössten Kartellprozesse in den USA seit Jahrzehnten. Das US-Justizministerium (DOJ) und die Generalstaatsanwälte von 38 Bundesstaaten werfen Google unlautere Geschäftspraktiken vor, um sein Monopol beim Suchverkehr aufrechtzuerhalten. In der 2020 eingereichten Klage geht es unter anderem um Verträge, die Google mit Unternehmen wie Apple und Samsung geschlossen hat. Nutzerinnen und Nutzer werden dadurch in einer Reihe von Oberflächen, darunter beispielsweise die URL-Leiste in Apples Safari-Browser, automatisch auf die Google-Suchmaschine geleitet.