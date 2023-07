Standardschrift: Microsoft wählt Bierstadt und (ein bisschen) Schweizer Typografie

Seit 2007 ist Calibri die Standardschrift von Microsoft im Office-Bereich und löste damals Times New Roman ab. Im April 2021 kündigte der Konzern an, Calibri ins Altersheim zu schicken. Als mögliche Nachfolger wurden die 5 Fonts Tenorite, Bierstadt, Skeena, Seaford und Grandview vorgestellt. Über Social Media konnten sich auch Nutzerinnen und Nutzer zu ihrem Liebling äussern. "Das kleine 'e' in Bierstadt ist potthässlich", lautete damals ein Kommentar.