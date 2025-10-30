Stephan Zizala tritt als CEO von U-Blox ab

30. Oktober 2025 um 11:52
U-Blox-CEO Stephan Zizala. Foto: zVg

Nach drei Jahren gibt Stephan Zizala seine Stelle beim Halbleiterhersteller auf. Im Rahmen einer Übernahme im August bleibt er als Mitglied des Verwaltungsrats beteiligt.

Der CEO von U-Blox, Stephan Zizala, verlässt Ende 2025 seinen Posten. Der Entscheid fiel im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat. Er verlässt die Firma, um neuen beruflichen Perspektiven nachzugehen, heisst es in einer Medienmitteilung. Camila Japur (CFO) und Andreas Thiel, Leiter der Geschäftsbereiche und Mitbegründer von U-Blox, werden gemeinsam die Rolle der Co-CEOs übernehmen.
Zizala trat im Oktober 2022 in das Unternehmen ein. Davor leitete er acht Jahre lang die Automotive Division von Infineon Technologies, bei der er schon während seines Doktoratsstudiums an Projektarbeiten beteiligt war. Sein Doktortitel erhielt er 2001 an der Technischen Universität München.
Der Chipdesigner U-Blox wurde 1997 als Spinoff der ETH-Zürich gegründet. Mittlerweile zählt die Firma rund 1400 Mitarbeitern weltweit. Im August wurde das Unternehmen durch den US-Finanzinvestor Advent International übernommen. Im Rahmen dieser Übernahme beabsichtigt U-Blox, Stephan Zizala zum Mitglied des künftigen Verwaltungsrats zu ernennen.

