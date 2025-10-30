Stephan Zizala tritt als CEO von U-Blox ab

Unispital Genf beruft Digital-Chefin
Anne-Claire Pliska wurde zur Leiterin IT und digitale Transformation des Genfer Universitätsspitals ernannt.
Die Stiftung hat einen Nachfolger für den scheidenden Tom Kleiber gefunden. Der langjährige CIO der Universität Zürich übernimmt die Leitung, allerdings erst im Mai 2026.
Den Schweizer Softwareentwicklern geht es offenbar gut. Sie beklagen zwar eine steigende Mitarbeiterfluktuation, erwarten aber dennoch Wachstum auch über dieses Jahr hinaus.
Vier bisherige Abteilungsleiter nehmen Einsitz in die Geschäftsleitung des Luzerner Spezialisten für Governance, Risk und Compliance.