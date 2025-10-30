Stephan Zizala tritt als CEO von U-Blox ab

Der CEO von U-Blox, Stephan Zizala, verlässt Ende 2025 seinen Posten. Der Entscheid fiel im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat. Er verlässt die Firma, um neuen beruflichen Perspektiven nachzugehen, heisst es in einer Medienmitteilung. Camila Japur (CFO) und Andreas Thiel, Leiter der Geschäftsbereiche und Mitbegründer von U-Blox, werden gemeinsam die Rolle der Co-CEOs übernehmen.

Zizala trat im Oktober 2022 in das Unternehmen ein. Davor leitete er acht Jahre lang die Automotive Division von Infineon Technologies, bei der er schon während seines Doktoratsstudiums an Projektarbeiten beteiligt war. Sein Doktortitel erhielt er 2001 an der Technischen Universität München.