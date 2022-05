Stephan Zizala wird neuer CEO von U-Blox

Der Thalwiler Spezialist für Module und Chips für drahtlose Kommunikation und Positionierung U-Blox bekommt eine neue Führung. Per 1. Oktober 2022 werde Stephan Zizala neuer CEO, teilt das Unternehmen mit. Per Ende Jahr trete der bisherige Firmenchef Thomas Seiler zurück.

Seiler hatte die CEO-Position seit März 2002 inne. Er bleibe jedoch weiterhin Mitglied im Verwaltungsrat und werde dem Unternehmen beratend beistehen. Dazu werde er den Vorsitz eines neuen Strategiekomitees übernehmen, heisst es weiter.

Stephan Zizala kommt vom deutschen Halbleiterhersteller Infineon. Dort war er laut seinem Linkedin-Profil seit 2001 tätig, die letzten acht Jahre als Senior Vice President & General Manager Automotive High Power. Mit ihm gewinne U-Blox "einen Branchenexperten mit mehr als 20 Jahren Management- und Engineering-Erfahrung mit Schwerpunkt auf Mikrocontrollern und Leistungshalbleitern sowie mit globaler Kundenerfahrung im Industrie- und Automobilsektor".

In den 20 Jahren mit Thomas Seiler als CEO habe sich U-Blox "zu einem global führenden Anbieter von drahtloser Kommunikationstechnologie für Positionierung und Konnektivität entwickelt", so die Mitteilung. Unter seiner Führung sei das Unternehmen zu einer Gruppe mit Tochtergesellschaften in 32 Ländern und 1300 Mitarbeitenden weltweit angewachsen.