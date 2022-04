Stühlerücken bei Ricoh

Seit über 9 Jahren arbeitet Daniel Tschudi für Ricoh Schweiz, davon 6 Jahre als CEO . Jetzt übernimmt er neu zusätzlich die Verantwortung für das Geschäft in Österreich, wie das Unternehmen mitteilt.

Diese Reorganisation führt zu verschiedenen Wechseln in den Regionen: So übernimmt Michael Raberger, der bislang für die Geschäfte in Österreich und Ungarn verantwortlich war, neu die Chefrolle bei Ricoh Deutschland. Diese lag bislang bei Raphaël Zaccardi, dem Vorgänger Tschudis als Schweiz-Chef, in einer Doppelrolle. Zaccardi bleibt weiterhin CEO der Region Central & Eastern Europe bei Ricoh, zu der nebst der Schweiz, Deutschland und Österreich auch Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei gehören. Letztere vier Ländergesellschaften werden neu allesamt von Stephen Palmer geführt.

Nicola Downing ist neu CEO von Ricoh Europe

Praktisch zeitgleich hat Ricoh die Ernennung von Nicola Downing zur neuen Europachefin bekannt gegeben. Sie übernimmt damit die Verantwortung für die Gesamtleistung und strategische Ausrichtung des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften. Ihr Vorgänger, David Mills, wird Verwaltungsrat.

"Ich freue mich auf die neue Aufgabe, zumal ich nicht nur meine Stammorganisation Ricoh Schweiz erfolgreich weiterentwickeln, sondern mit Ricoh Österreich eine sehr erfolgreiche Länderorganisationen weiterführen kann", lässt sich Tschudi in der Mitteilung zitieren. Vor seiner Karriere bei Ricoh war Tschudi in verschiedenen Positionen bei HP tätig, unter anderem als Country Manager Imaging und Printing Group.