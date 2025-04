Swiss Cyber Security Days widmen sich der digitalen Souveränität

Die Swiss Cyber Security Days (SCSD) geben das Hauptthema der nächsten Ausgabe bekannt. Diese steht unter dem Motto "Digital Sovereignty – The New Frontier" und findet am 17. und 18. Februar 2026 auf dem Bernexpo-Areal statt.

In einer Zeit, in der geopolitische Entwicklungen die Bedeutung digitaler Autonomie und Souveränität in den Mittelpunkt rücken, wollen die SCSD laut Mitteilung mit dem Thema ein Zeichen setzen. "Nationale und internationale Experten diskutieren nicht nur die Chancen und Risiken im Cyberraum und präsentieren Lösungsansätze, sondern auch, wie digitale Souveränität als Schlüsselkonzept für die Zukunft dient. Wegweisende Technologien und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft stehen im Fokus, um Wege zu erarbeiten, wie Staaten, Organisationen und Individuen Kontrolle und Unabhängigkeit im digitalen Raum erlangen können", so Nik Gugger, Präsident der SCSD und Nationalrat (EVP/ZH).

Die Rednerinnen und Redner werden aus den Bereichen Wissenschaft, Forschung, Verwaltung, Wirtschaft und Medien kommen. Parallel wird in zwei Hallen wieder eine Messeveranstaltung im Bereich Cyber Security stattfinden. Die Veranstalter rechnen im kommenden Jahr mit über 120 namhaften Ausstellenden. Die diesjährige Ausgabe der SCSD wurde von rund 2500 Gästen besucht. Sie stand unter dem Motto "Eye of the Cyber – create tomorrow".