Swiss gibt Software-Tochter ab

Per Ende 2022 hat Swiss ihr Tochterunternehmen Swiss Aviation Software (Swiss-AS) zu 100% an Lufthansa Technik übergeben, wie die grösste Schweizer Airline mitteilt. So soll ein digitales "Techops-Ökosystem im Bereich der Flugzeugwartung unter dem organisatorischen Dach von Lufthansa Technik entstehen", heisst es.

Dabei stösst die Software namens Amos von Swiss-AS zu den Plattformen Aviatar (Data & Analytics Solutions) und Flydocs (Digital Records & Asset Solutions), die bereits bei Lufthansa Technik gebündelt sind. Ziel ist es gemäss Mitteilung, die ganzen Daten im technischen Betrieb umfassend abzudecken und die Digitalisierung voranzutreiben.

Softwareanbieter bleibt eigenständig

Trotz der veränderten Besitzverhältnisse bleibt Swiss-AS ein eigenständiges Unternehmen und werde am Standort Schweiz langfristig festhalten. Die Firma beschäftigt rund 270 Mitarbeitende – unter anderem am Hauptsitz in Allschwil sowie an den Niederlassungen in Singapur, Tokio und Miami. Die Anzahl der Angestellten soll weiter erhöht werden, schreibt Swiss.

"Die Kombination mit den anderen Lösungen des Tech-Ops-Ökosystems soll die Verwendung von Industriestandards für den Datenaustausch schneller digitalisieren", erklärt Fabiano Faccoli, CEO von Swiss-AS.

Der Softwareanbieter wurde 2004 als Spin-off der Swiss gegründet. Swiss-AS entwickelt, vermarktet und vertreibt die MRO-Software Amos – eine Lösung für den Unterhalt, die Reparatur und Revision von Flugzeugen. Man zähle bereits 200 Kunden weltweit.