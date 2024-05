Swisscom verliert grossen SBB-Auftrag an Sunrise

Ende November hatten die SBB den Auftrag für die Festnetzkommunikations-Services ausgeschrieben. Gesucht wurde ein Anbieter, der sich unter anderem um Einzelanschlüsse sowie Business- und Mehrwertdienstnummern kümmert.

Nun hat der Bahnbetreiber einen Zuschlag zum Preis von 6,3 Millionen Franken an Sunrise erteilt. Der Telco setzte sich mit seinem Angebot gegen den bisherigen Dienstleister Swisscom durch, der sich als einziger Konkurrent ebenfalls an der Ausschreibung beteiligte, wie Sprecher Sepp Huber gegenüber inside-it.ch bestätigte. Einsprache gegen die Vergabe wolle Swisscom hingegen nicht einlegen, so Huber.

Somit schliessen die SBB mit Sunrise einen Vertrag über die maximale Dauer von neun Jahren ab, wobei davon die ersten fünf Jahre fix sind, der Vertrag jedoch um zwei mal zwei Jahre verlängert werden kann. Der Start der Migration von Swisscom zu Sunrise ist ab 1. August 2024 geplant. Der Start der Serviceerbringung soll dann Anfang 2025 erfolgen.