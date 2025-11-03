Swissquote löst CEO-Nachfolge bei Yuh intern

Swissquote hat die CEO-Position von Yuh neu besetzt. Jan De Schepper folgt auf Markus Schwab. Dieser hatte im vergangenen Juli seinen Wechsel als Leiter des neuen Departements IT-Management und Value Streams zur Berner Kantonalbank (BEKB) angekündigt.

Kurz zuvor hatte Swissquote bekannt gegeben, dass die Gruppe alleinige Eigentümerin der im Jahr 2021 lancierten Finanz-App wird. Postfinance veräusserte ihren bisherigen 50%-Anteil an Yuh und übernahm im Gegenzug mehr Aktien von Swissquote. Gemäss Postfinance wurde die Transaktion von Yuh mit 180 Millionen Franken bewertet.

Wie Swissquote mitteilt, wurde die CEO-Nachfolge in der Person von Jan De Schepper jetzt intern gelöst. Er ist seit 2015 für das Unternehmen tätig, zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung und Chief Sales & Marketing Officer. De Schepper werde auch als Yuh-CEO weiterhin GL-Mitglied von Swissquote bleiben und für die Produkt- und Marketingstrategie verantwortlich sein.

Marc Bürki, CEO von Swissquote, erklärt in der Mitteilung: "In seiner Doppelverantwortung wird er die künftige Produktentwicklung von Swissquote und Yuh optimal aufeinander abstimmen. So können wir Yuh stärker in Swissquote einbinden und gleichzeitig die Brand stärken." Unter der Führung von De Schepper wolle man die nächste Wachstumsphase der Finanz-App einleiten.