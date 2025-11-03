Swissquote löst CEO-Nachfolge bei Yuh intern

Xelon-Gründer tritt als CEO ab
Michael Dudli übergibt den CEO-Posten an Roman Schweizer, bleibt aber aktiv im Unternehmen.
Nach über 20 Jahren als Präsident des Verbandes kündigt Thomas Flatt seinen Rücktritt an. Seine Nachfolge soll Claude Honegger antreten.
Die Position umfasst die strategische Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur und die Umsetzung der Digitalstrategie. Patrick Ummel legt das Amt aus persönlichen Gründen nieder.
Die Zusammenlegung der Informatik von Credit Suisse und UBS kommt offenbar schneller voran als geplant. Dadurch hat UBS mehrere Milliarden US-Dollar eingespart.