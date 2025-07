Berner Kantonalbank holt Yuh-CEO für Digitaldepartement

Im April gab die Berner Kantonalbank (BEKB) eine Veränderung ihrer Organisationsstruktur bekannt. Die Geschäftsleitung wird von fünf auf sechs Personen vergrössert. Neu wurde ein Departement IT-Management und Value Streams geschaffen. Damit gewinne mit Innovation und Digitalisierung ein "zukunftsweisender Fokus an strategischer Bedeutung", so die BEKB. Bislang war die IT dem Departement Marktservices unterstellt.

Interimistisch wurde das neue Departement von Domenico Sottile geleitet. Jetzt wird die Stelle in der Person von Markus Schwab definitiv besetzt. Spätestens Anfang Februar 2026 übernehme er die Leitung, teilt die Kantonalbank mit. Er nimmt auch Einsitz in der Geschäftsleitung.

Seit dem Start CEO von Yuh

Aktuell ist Schwab CEO von Yuh. Diese Position hatte er seit dem Start der Finanz-App im Mai 2021 inne. Lanciert wurde die Neobank als gemeinsames Projekt von Postfinance und Swissquote. Erst kürzlich verkaufte Postfinance ihren 50%-Anteil. Swissquote wurde zur neuen Alleineigentümerin von Yuh.

Schwab wechselte von Postfinance zu Yuh. Für die Bank war er zuvor 18 Jahre lang tätig gewesen, zuletzt als Chef des Digital First Banking. Bei Postfinance sei er massgeblich an der Kernbankentransformation sowie an der Digitalisierungsstrategie und deren Umsetzung beteiligt gewesen, schreibt die BEKB in einer Mitteilung. Bei Yuh habe er den Aufbau sowie die strategische und operative Ausrichtung der App geprägt.

BEKB will digitales Angebot stärken

In Schwabs künftigem Verantwortungsbereich liegen die IT-Strategie inklusive deren Umsetzung, sämtliche Innovationsthemen, das Datenmanagement sowie das gesamte Produkt- und Projektportfolio-Management. Das Departement fungiert auch als zentrale Schnittstelle zur IT-Tochtergesellschaft Aity. Schwab unterstellt ist Simon Wehrli. Der ehemalige Twint-CIO stiess im April als Leiter Informatik (ITCS) und Value Streams zur Kantonalbank. Wehrli ist zudem stellvertretender Departementsleiter. Den ebenfalls zum neuen Departement gehörenden Bereich Datenmanagement und KI leitet Pavle Belanovic.

Mit dem 48-jährigen Schwab gewinne man die "ideale Besetzung", um die digitale Weiterentwicklung mitzugestalten, so die Mitteilung. "Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Entwicklung innovativer Finanztechnologien sowie seiner visionären und zugleich umsetzungsstarken Führungspersönlichkeit bringt Markus Schwab wertvolle Impulse für die digitale Weiterentwicklung unserer Bank", sagt CEO Armin Brun. Die BEKB setze damit "ein klares Zeichen" für ihre strategische Ausrichtung und die Stärkung ihres digitalen Angebots.