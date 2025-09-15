Temu öffnet sich für Schweizer Händler

Der E-Commerce-Anbieter Temu ermöglicht per sofort Schweizer Händlern, ihre Waren direkt an einheimische Konsumentinnen und Konsumenten zu verkaufen. Wie das chinesische Unternehmen mitteilt, erhielten die Schweizer Verkäufer einen zusätzlichen Vertriebskanal und mehr Reichweite für ihre Angebote. Parallel hätten Käufer und Käuferinnen eine grössere Auswahl und könnten mit schnelleren Lieferungen rechnen.

Temu werde den Schweizer Handel beim Onboarding unterstützen. Die Unternehmen könnten in der Anfangsphase jedoch nur Bestellungen für Konsumentinnen und Konsumenten innerhalb der Schweiz auflisten und ausführen. Erst später solle der Service auf andere Märkte ausgeweitet werden. Temu geht nach eigenen Angaben davon aus, dass bis zu 80% seines Umsatzes in Europa von lokalen Händlern und der Abwicklung innerhalb der Region stammen werden.

Mit der Öffnung der Plattform für den Schweizer Handel folgt Temu vergleichbaren Initiativen im übrigen Europa und den USA. "Mit unserer Local-to-Local-Initiative wollen wir neue Wachstumschancen für Schweizer Unternehmen schaffen und den Konsumentinnen sowie Konsumenten gleichzeitig Zugang zu einer grösseren Auswahl an erschwinglichen, hochwertigen Produkten mit schnellerer Lieferung bieten", so ein Sprecher von Temu in der Mitteilung.