Tessiner KI-Startup Artificialy ernennt neuen CEO

Oracle: "KI zu den Daten bringen, nicht umgekehrt"
Oracles Technologiechef Larry Ellison sieht das grösste Potenzial von KI in der Verknüpfung mit Unternehmensdaten. Eine neue Plattform soll dies unkompliziert und sicher ermöglichen.
Nach Apertus und Mistral Large kommt ein weiteres europäisches LLM.
Bruno Meyer wird per 27. Oktober neuer CEO und löst Anton Stadelmann ab, der die Digitalbank auf eigenen Wunsch verlässt.
Der US-Konzern stellt heute die Sicherheitsupdates für das Betriebssystem ein. Trotzdem hat das Unternehmen aber noch einige Pläne für Windows 10.