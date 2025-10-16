Tessiner KI-Startup Artificialy ernennt neuen CEO

Artificialy besetzt den CEO-Posten neu. Im vergangenen Jahr hatte Antonio Calegari, der die Position seit der Gründung 2020 innehatte, die Firma Richtung Italien zu AI4I verlassen. Ab sofort übernimmt Luca Gambardella die vakante Leitung des Tessiner KI-Startups.

Gambardella hat Artificialy zusammen mit Marco Zaffalon gegründet und war bis dahin CTO sowie Head of Applied AI. Daneben ist er als Professor an der Università della Svizzera italiana und am Istituto Dalle Molle di studi sull'intelligenza artificiale (IDSIA) in Viganello tätig. Laut Mitteilung soll er in seiner neuen Rolle "das Wachstum in eine neue Phase führen, die Präsenz im Kanton Tessin festigen und die Entwicklung auf nationaler Ebene beschleunigen".

Das Startup zählt inzwischen rund 40 Ingenieure und Data Scientists, die an den Standorten Lugano und Zürich arbeiten. "Das Jahr 2025 markiert für uns eine Phase der Konsolidierung und neuer Perspektiven", heisst es weiter. Dazu gehöre auch die Ernennung von Alberto DeLorenzi zum Präsidenten des Verwaltungsrats mit Exekutivbefugnissen.