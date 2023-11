Totalausfall in Australien: Millionen ohne Internet und Telefon (Update)

Beim zweitgrössten Anbieter des Landes kam es zu einem "technischen Netzwerkproblem". Aufgrund der wohl grössten Panne, die das Land je gesehen hatte, waren 10 Millionen Personen ohne Internet- und Telefonverbindung.

In Australien hat ein Totalausfall beim zweitgrössten Mobilfunkanbieter Optus die Telefon- und Internetverbindungen von mehr als 10 Millionen Menschen – 40% der Bevölkerung – lahmgelegt. Ab den frühen Morgenstunden (Ortszeit) hatten die Kunden im ganzen Land weder Anrufe tätigen noch online gehen können, berichteten australische Medien.

Nach einem Bericht des Senders '9News' handelt es sich um den grössten Telekommunikationsausfall in der Geschichte des Landes. In einer am Mittag veröffentlichten Mitteilung des Konzerns hiess es, es werde voraussichtlich Stunden dauern, bis das Netzwerk wiederhergestellt sei.

"Die gute Nachricht ist, dass wir einen Weg zur Wiederherstellung des gesamten Netzwerks gefunden haben", sagte Optus-Geschäftsführerin Kelly Bayer Rosmarin. Dies könne aber nur schrittweise erfolgen und werde einige Zeit dauern. Möglicherweise müssten die Kunden dann ihre Geräte neu starten, hiess es. Am frühen Abend waren die Dienste Berichten zufolge weitgehend wiederhergestellt – nach fast 14 Stunden.

Ursache unklar

Optus ist nach Telstra der zweitgrösste Provider Australiens. Erst im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen Schlagzeilen gemacht, als Hacker bei einem Angriff teils sensible Daten von Millionen Australiern erbeutet hatten.

Was den aktuellen Ausfall verursacht hat, war zunächst unklar. Die Optus-Geschäftsführerin sprach am Nachmittag von einem "technischen Netzwerkproblem". Der Fehler sei "tief im Netzwerk aufgetreten".

Das Unternehmen werde eine "gründliche Ursachenanalyse" durchführen, bevor weitere Informationen veröffentlicht würden, sagte Rosmarin dem australischen Sender 'ABC'. Es handele sich aber um einen "sehr seltenen Vorfall". Einen Cyberangriff hatten die Behörden bereits zuvor ausgeschlossen.

Auch Notdienste und mobile Payment-Systeme betroffen

Unter anderem waren die Telefonverbindungen zu Krankenhäusern und Notdiensten unterbrochen. "Falls Optus-Kunden den Notdienst rufen müssen, empfehlen wir, ein Familienmitglied oder einen Nachbarn mit einem alternativen Gerät zu finden", hiess es auf der Webseite.

Auch kam es zu Verzögerungen im Transportwesen und zum Ausfall mobiler Zahlungssysteme.

Auf die Frage nach einer möglichen Entschädigung erklärte Rosmarin, Optus werde "jetzt darüber nachdenken, wie wir den Kunden für ihre Geduld danken und wie wir sie für ihre Treue zu Optus belohnen können".

(Update 16.30 Uhr): Mittlerweile hat Der Optus hat nach eigenen Angaben die technischen Probleme behoben. Der Ausfall sei somit beendet.