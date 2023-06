Trotz Regierungsbeschluss: Darum nutzen kaum Behörden die Public Cloud

Im Intranet des Kantons Zürich zirkuliert eine Liste mit jenen Daten, die in die Public-Cloud ausgelagert werden dürfen – oder eben nicht. Das Dokument, erstellt am 1. Februar 2023, liegt inside-it.ch vor: OneDrive, Sharepoint, Teams und Office 365 Online sind nur für öffentliche und interne Daten zugelassen, vertrauliche und geheime Informationen dürfen nicht in die Microsoft-Dienste gelangen. Die Einschränkung im Dokument ist so gross, dass der Regierungs­rats­beschluss zum Einsatz der Microsoft Cloud stark relativiert ist. Als "vertraulich" gelten nämlich sämtliche Daten, die nur einem definierten Personenkreis zugänglich sein sollen.