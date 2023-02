Überraschender Chef-Wechsel bei Salt

Nach fast 5 Jahren an der Spitze von Salt hat sich Pascal Grieder entschieden, aus persönlichen Gründen zurückzutreten. Dies teilt das Unternehmen mit.

Seine Nachfolge tritt am 1. Juni Max Nunziata an. In der Zwischenzeit übernimmt CFO Frank Bernard die interimistische Leitung bei Salt. Grieder werde eng mit Nunziata und Bernard zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, heisst es in der Mitteilung.

Max Nunziata ist seit Februar 2018 CEO von Bonuscard, einem Anbieter von Kredit- und Prepaidkarten. Zuvor war er rund 4,5 Jahre für Sunrise tätig und leitete dort zuletzt das B2B-Geschäft.