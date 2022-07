US-Behörde warnt: Log4Shell wird uns noch Jahre beschäftigen

Zuletzt warnte die US-Security-Behörde CISA, dass die im Dezember 2021 entdeckte Sicherheitslücke Log4Shell in der Java-Library Log4J Angreifern auch weiterhin als Einfallstor in Netzwerke von Unternehmen und Organisationen dient. Jetzt doppelt ein weiterer Bericht des US Department of Homeland Security (DHS) nach.