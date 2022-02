US-Justizdepartement erwägt mehr Präventivschläge gegen Cyberkriminelle

Bisher stand für das United States Department of Justice (DoJ), das US-Justizministerium, bei Ermittlungen gegen Cyberkriminelle das Ziel im Vordergrund, sie zu identifizieren und sie später für ihre Taten belangen zu können. Oft liess man Cyberkriminelle eine Zeit lang gewähren, um sie nicht aufzuschrecken und die Straf­ver­fol­gung zu gefährden. Dies auch wenn man durchaus ihre Infrastruktur hätte angreifen und lahmlegen oder zumindest stören können.

Genau solche Präventivschläge will das DoJ aber vermehrt ins Auge fassen. Dies erläuterte die DoJ-Chefin Lisa Monaco an einer Cyber-Security-Konferenz in München. Man habe entsprechend neue Anweisungen erarbeitet, so Monaco. Sowohl Cyberpolizisten als auch Staatsanwälte und Analysten sollen nun regel­­mässig abschätzen, ob direkte Aktionen gegen Cyberakteure gerechtfertigt wären, auch wenn sie spätere Verhaftungen oder Anklagen erschweren könnten.