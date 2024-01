USA wollen Partnerschaft von Microsoft und OpenAI untersuchen

Der Tech-Konzern hatte sich im vergangenen Jahr dazu verpflichtet, über 10 Milliarden Dollar in OpenAI zu investieren . Gleichzeitig integriert Microsoft die KI-Lösungen in eine Vielzahl seiner Produkte. Anfang Monat teilten die Kartellbehörden der EU mit, dass die Investition in OpenAI nach den Fusionsvorschriften der Europäischen Union geprüft werden könnte . Laut Insidern laufen in den USA derzeit ähnliche Bemühungen.