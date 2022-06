Veeam hat einen neuen Schweiz-Chef

Veeam Software hat Reto Anderes zum Regional Director Schweiz befördert. In dieser Rolle verantworte er neben dem Tagesgeschäft und dem Vertrieb auch das lokale Channel-Programm, wie das Unternehmen mitteilt. Anderes berichtet direkt an Ronald Ooms, Regional Vice President Benelux, Österreich und Schweiz.

Der neue Schweiz-Chef stiess gemäss seinem Linkedin-Profil im Jahr 2019 als Territory Manager zu Veeam. Anschliessend übernahm er die Verantwortung für die Enterprise Accounts im Public-Sektor. Davor war er unter anderem bei Swisscom, Netapp sowie Comicro tätig. Anderes verfügt über einen MAS in Business & IT-Consulting und ist Absolvent der KS Kaderschule St. Gallen. Seine Erfahrung in Vertrieb und Marketing sowie sein Know-how in der Unternehmens-IT würden dazu beitragen, das Wachstum von Veeam in der Schweiz voranzutreiben, schreibt das Unternehmen.

Anderes folgt auf Douglas Chechele, der die Schweiz-Geschäfte von Veeam ab 2016 verantwortet hatte . Chechele wechselte per Februar zu Check Point, zeigt sein Linkedin-Profil.