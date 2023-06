Vor 53 Jahren: Die Forschungsfabrik "Parc" öffnet ihre Tore

Am 1. Juli 1970 wurde das Forschungszentrum Parc im kalifornischen Palo Alto eröffnet. Gegründet wurde es auf Anregung des Xerox-Chefforschers Jack Goldman, dessen Firma damals noch einen Patentschutz auf Fotokopierer besass und entsprechend marktbeherrschend war. Im Parc – kurz für Xerox Palo Alto Research Center – sollten für die Zukunft neue Technologien entwickelt werden, die die dominante Stellung von Xerox auch nach Ablauf des Patentschutzes zementieren sollten.

Tatsächlich war das Zentrum in der Forschung sehr erfolgreich. Aus ihm stammen so bahnbrechende Technologien wie das Ethernet, die grafische Userinterface mit Mausbedienung oder das Laserdruckverfahren. Mit Superpaint aber auch das erste grafische Bildbearbeitungsprogramm, mit Smalltalk ein Vorbild für objektorientierte Programmiersprachen und mit dem Dynabook ein Vorläufer der Laptop-Kategorie. Keine Erfindung ausser dem Laserdruck brachte Xerox kommerziellen Erfolg, das Management war zu sehr auf das Kopiergeschäft fixiert.

Das Ethernet wurde in die Firma 3Com seines Miterfinders Robert Metcalfe ausgelagert, der sein Unternehmen 2009 für 2,7 Milliarden US-Dollar an HP verkaufen konnte. Auch weitere bekannte Forscher am Parc machten sich selbständig. So etwa Adobe-Gründer John Warnock, der bei der Etablierung des Formats PostScript von seinen Arbeiten im Xerox-Forschungslabor profitierte.