W&W Immo Informatik übernimmt Fairwalter

Das Zürcher Unternehmen W&W Immo Informatik hat die Immobilienplattform Fairwalter aufgekauft. Das 2017 gegründete Startup bietet eine webbasierte Applikation zur Verwaltung von Immobilien an, die vor allem für private Vermieter und kleine Verwaltungen gedacht ist. Laut W&W deckt sie die Kernfunktionen der administrativen, kaufmännischen und technischen Bewirtschaftung ab.

Mit der Fairwalter-App kann W&W, selbst Anbieter von Immobiliensoftware, neue Kundenkreise erschliessen und sein Portfolio erweitern. Fairwalter soll auch in Zukunft eigenständig am Markt auftreten und bestehende Partnerschaften weiterführen, so W&W. Die beiden Gründer Severin Maegerle und Max Wirz und das gesamte Team würden auch nach der Übernahme weiter für Fairwalter arbeiten. Das Startup hat gegenwärtig 12 Mitarbeitende, W&W Immo Informatik rund 80.