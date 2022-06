Wechsel an der Alps-Spitze von Google Cloud

Ab heute ist Roi Tavor als Managing Director der Alps-Region von Google Cloud tätig. Er werde vom Zürcher Google-Sitz aus die Cloud-Teams in der Schweiz und in Österreich führen, schreibt das Unternehmen. Zudem solle er das Wachstum des Cloud-Geschäfts in der Region weiter vorantreiben.

Tavor folgt auf Christian Martin, der die Stelle des Alps-Leiters ab November 2020 inne hatte . Kurz davor gab es Änderungen in der Organisation von Google Cloud, respektive den Regionen. Damit einher gingen auch einige personelle Veränderungen.

Eine Anfrage von inside-it.ch nach den künftigen Aktivitäten von Christian Martin wollte das Unternehmen nicht kommentieren.

Sein Nachfolger war gemäss der Mitteilung Head of Financial Services bei Google Cloud in Zürich. Er verfüge über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich und als Unternehmer. Bis 2017 war der Jurist über ein Jahrzehnt bei der Bank Julius Bär tätig, wo er als Managing Director und als eine der höchsten Führungskräfte des Unternehmens und Mitglied des Management Advisory Board fungierte. Anschliessend engagierte er sich für das von ihm mitgegründete Fintech-Startup Nummo.