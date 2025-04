Wer soll IT-Persönlichkeit des Jahres werden?

Am 13. November 2025 werden im Zürcher Hallenstadion die Digital Economy Awards vergeben. In diesem Rahmen vergibt Inside IT auch dieses Jahr gemeinsam mit SwissICT den Publikumspreis "The Pascal".

Mit "The Pascal" soll eine Person gewürdigt werden, die die Schweiz punkto Digitalisierung vorangebracht hat. Kennen Sie jemanden, der für die ICT-Branche Ausserordentliches geleistet hat? Etwa jemand, der ein relevantes politisches Geschäft vorangebracht hat, sich in der IT-Nachwuchsförderung engagiert oder ein ganz besonderes Digital-Vorhaben umgesetzt hat.

Nominieren Sie jetzt Personen, die Ihrer Ansicht nach den Award "The Pascal" verdient hat.

Nach Abschluss der Nominierungsphase wählt eine prominent besetzte Jury die Shortlist aus. Anschliessend bestimmen ein Online-Voting und die Jury die Gewinnerin oder den Gewinner des Awards. Übergeben wird er am 13. November.

Digital Economy Awards: Jetzt Bewerben Die Bewerbungsphase für die Digital Economy Awards läuft. Noch bis zum 15. Mai 2025 können sich Unternehmen, Organisationen sowie digitale Vorreiterinnen und Vorreiter für eine der begehrten Trophäen bewerben . Preise werden in den Kategorien Digital Excellence, Next Global Hot Thing, Nextgen Hero und ICT Education & Training vergeben.