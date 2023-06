Wisekey lagert Satellitenbusiness in neue Firma aus

Das Genfer Unternehmen Wisekey hat die Gründung seines neuen Tochterunternehmens Wisesat bekannt gegeben. Wisesat hat sein Hauptquartier in Zug und soll sich darauf konzentrieren, weitere Satelliten für ein von Wisekey zusammen mit dem spanischen Unternehmen Fossa Systems lanciertes Satellitennetzwerk ins All zu bringen. Dieses soll einerseits wie bisher geplant Konnektivität für industrielle IoT-Devices in entlegenen Gebieten bereitstellen, beispielsweise in Wüsten, auf Bergen und Ozeanen. Neu soll die Firma auch versuchen, Kunden in entlegenen urbanen Gebieten zu finden, die eine redundante Anbindung ihrer Devices wünschen. Zudem soll das neue Unternehmen Investoren und Partner suchen, um im SaaS-Modell eine IoT-Plattform für das Satellitennetzwerk anzubieten.

Bei den Satelliten handelt es sich um von Fossa entwickelte Picosatelliten, also sehr kleine Satelliten, die in niedrigen Umlaufbahnen um die Erde kreisen sollen. Die Konstellation soll im Endausbau aus 80 Satelliten bestehen. Bisher sind es 13.

Die Gründung der Firma wurde kurz vor dem Start von weiteren Satelliten für das Netzwerk an Bord einer SpaceX-Rakete angekündigt. Sie soll am 8. Juni ins All starten.