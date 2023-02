Wisekey plant, sein Halbleitergeschäft auszulagern und an die US-Börse Nasdaq zu bringen. Ein entsprechender Antrag für die Kotierung der Tochtergesellschaft Sealsq wurde laut einer Mitteilung eingereicht. Der Vorstand von Wisekey sei der Ansicht, dass eine Ausgliederung des Geschäfts angesichts des Marktes und der zunehmenden Regulierung eine bedeutende Chance für Investoren darstelle, wie es in der Mitteilung heisst.

Zunächst werde Wisekey 100% der Sealsq-Aktien der Klasse F erhalten. 20% der Anteile sollen dann als Sachdividende an die Inhaber der an der Schweizer Börse notierten Wisekey-Aktien der Klassen A und B sowie an die Besitzer der ADS (American Depositary Share) ausgeschüttet werden.

Die Transaktion stehe noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die US-Börsenaufsicht SEC. Sie soll zu Beginn des zweiten Quartals 2023 abgeschlossen werden, heisst es weiter.

Wisekey hatte die Gründung von Sealsq vor wenigen Wochen angekündigt. Im Unternehmen sollen die Aktivitäten des "Quasars-Projekt" gebündelt werden. Den Angaben zufolge steht Quasars für "Quantum resistant Secure Architecures project". Ziel sei, Lösungen für eine Post-Quantum-Computing-Welt zu entwickeln.