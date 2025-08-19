Workday könnte das neueste Salesforce-Opfer sein

Cisco patcht kritische Lücke in Firewall-Plattform
Der US-Konzern hat eine Reihe von Security-Patches publiziert. Eine Schwachstelle wird mit dem höchsten Schweregrad bewertet und könnte die Remote-Codeausführung ermöglichen.
Loading
Der US-Konzern hat eine Reihe von Security-Patches publiziert. Eine Schwachstelle wird mit dem höchsten Schweregrad bewertet und könnte die Remote-Codeausführung ermöglichen.
Die Ransomware-Bande Warlock will eine Million Dokumente erbeutet haben. Der Angriff könnte über die Sharepoint-Lücke erfolgt sein.
Neues Datenschutzgesetz, erste KI-Anwendungen und immer mehr Cloud: Die neue Datenschutzbeauftragte des Kantons Basel-Stadt hat viel zu tun.
Finanzchefs wechseln bei KI den Kurs: Sie investieren in die Technologie und sehen in ihr nicht nur eine Kostenersparnis, sondern auch einen Motor für Wachstum.