Workday könnte das neueste Salesforce-Opfer sein

Die aktuelle Angriffswelle mittels Social Engineering hat jetzt auch Workday erwischt. "Wir haben kürzlich festgestellt, dass Workday angegriffen wurde und Angreifer Zugriff auf einige Informationen aus unserer CRM-Plattform eines Drittanbieters erhalten haben", schreibt das Unternehmen in einem Blogbeitrag.

Es gebe aber keine Anzeichen dafür, dass auf Kundendaten oder die darin enthaltenen Informationen zugegriffen wurde. "Wir haben schnell reagiert, um den Zugriff zu unterbinden, und zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern", so Workday. Die Angreifer hätten in erster Linie allgemein zugängliche geschäftliche Kontaktdaten wie Namen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern erbeutet, "möglicherweise um ihre Social-Engineering-Betrügereien voranzutreiben".