Yammer ist Geschichte

integriert. In einem Blogpost gab Microsoft be­kannt, dass sein auf Unternehmen ausgerichtetes Social-Networking-Tool Yammer durch Viva Engage ersetzt wird. Letzteres ist eine Weiter­entwicklung der Yammer-App in Microsoft Teams, die im Juli 2022 eingeführt wurde. Microsoft hatte das Firmennetzwerk im Jahr 2012 für 1,2 Milliarden Dollar übernommen und später in Office 365 und Teams integriert.

Es mache keinen Sinn, zwei verschiedene soziale Plattformen für Unter­nehmens­nutzer zu unterhalten, schreibt Microsoft. Deshalb habe man sich mit der Einführung von Viva Engage im Sommer 2022 dazu entschieden, die Aktivitäten rund um Yammer einzustellen. "Im laufenden Jahr wird das gesamte Yammer-Angebot zu Viva Engage übergehen und die Marke in den Ruhestand geschickt", sagte Seth Patton, General Manager Microsoft 365.

Neue Funktionen angekündigt

Die neue App ist zusammen mit weiteren Modulen innerhalb von Teams verfügbar. Das Ende von Yammer soll schon bald kommen. Noch in diesem Monat sollen die mobilen Yammer-Apps für iOS und Android in Viva Engage umbenannt werden. Im März soll dann auch die bestehende Communities-App für Outlook auf dem Desktop und im Web neu gebrandet werden. Am aktuellen Funktionsumfang und den Preisen soll sich dabei nichts ändern.

Es kommen sogar neue Funktionen hinzu: Unter anderem hat Microsoft eine Registerkarte für Führungskräfte vorgestellt, mit der sich mit den Mit­ar­bei­tenden kommunizieren lässt. So könne man sich über Beiträge, Kampagnen und Veranstaltungen austauschen. Zudem wurde ein neues Analytics-Dash­board hinzugefügt, das Daten über das Engagement auf der Plattform liefert.