Zalando will Zürcher Tech-Team ausbauen

Nach der Übernahme des 3D-Startups Fision verkündete Zalando im Herbst 2021 grosse Pläne: Rund 150 Mitarbeitende wollte der Onlinehändler in Zürich einstellen , die an einer virtuellen Umkleidekabine arbeiten sollten.

Rund 2 Jahre später wissen wir, dass es nie dazu gekommen ist. Corona und schleppende Lieferketten funkten damals dazwischen und sorgten für eine Verlangsamung bei den Einstellungen.

Ganz beerdigt hat der Moderiese das Ziel von 150 IT-Profis am Standort Zürich allerdings noch nicht. "Wir verstärken unseren Schweizer Tech-Hub", zitiert die ' Handelszeitung ' Zalandos Dach-Chef Christoph Lütke Schelhowe. Es werde eine neue Unit aufgebaut, die eng mit den anderen Tech-Teams in Berlin und Dublin zusammenarbeite.

Zalando sucht Datenwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler

Ziel ist nicht mehr, die Kleider online anzuprobieren. Das noch zu rekrutierende Personal soll dabei helfen, "die Suche weiter zu verbessern und zu personalisieren", heisst es im Wirtschaftsblatt. Aktuell seien 4 Jobs für Datenwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler ausgeschrieben, sagte Lütke Schelhow zur Wirtschaftszeitung.

Wie gross das Team dereinst sein werde, könne man noch nicht sagen. Zalando halte aber am Zielbild von 150 Personen in Zürich fest, so der Manager.